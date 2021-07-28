УНИАН назвал самые опасные дни августа для метеозависимых людей.

Нашу Землю регулярно накрывают геомагнитные бури, которые влияют на работу систем связи на планете и самочувствие многих людей. Чтобы подготовиться к трудному периоду, нужно заранее знать опасные даты.

Что такое магнитная буря?

Геомагнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда в августе ожидаются магнитные бури

Специалисты не прогнозируют серьезных магнитных бурь в августе, но некоторые дни отметятся повышенной солнечной активностью. В такие дни возможно плохое самочувствие у метеозависимых людей. Опасными будут следующие даты: 2, 11, 16, 17 августа. Особую осторожность нужно соблюдать 10 августа – солнечная активность в этот день почти достигает уровня магнитной бури.

Стоит заметить, что прогноз на такой длительный период не может быть точным. Поэтому со временем со временем он может измениться.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Самое сильное влияние бури оказывают на пожилых и хронически больных людей, а также беременных женщин. У метеозависимых людей в дни повышенной активности могут возникать следующие симптомы:

головокружение;

тошнота;

головная боль;

боль в суставах и спине;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических заболеваний;

раздражительность;

бессоница.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, в опасные дни нужно придерживаться определенных правил.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в день. Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи, фастфуда. Откажитесь от алкоголя, сигарет и кофе. Пейте больше травяного чая. Принимайте контрастный душ перед сном. Проводите больше времени на свежем воздухе.

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Автор: Екатерина Пулатова