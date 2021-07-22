В середине июля ожидается средняя магнитная буря, которая повлияет на метеозависимых людей.

В середине июля Землю накроет магнитная буря. Здоровые люди вряд ли почувствуют недомогание в этот период. Однако дни повышенной солнечной активности могут стать тяжелым испытанием для пожилых и метеозависимых, а также обладателей хронических болезней.

Что такое магнитная буря?

Геомагнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

Ближайшая повышенная солнечная активность ожидается в пятницу 23 июля. Основной всплеск придется на период с полуночи до 6 утра. Солнечная активность ожидается сильная, но лишь немного не дотягивает до магнитной бури. В субботу 24 июля также ожидается повышенная солнечная активность. Следующий подобный всплеск будет уже в следующем месяце – 10 августа.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Даже слабая солнечная активность может быть причиной плохого самочувствия. В дни геомагнитной бури возможны такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, повышенное или пониженное давление, бессоница, раздражительность. Также могут обостриться хронические заболевания.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия, в дни предполагаемой бури нужно придерживаться простых правил.

Откажитесь от жирной, мучной, жареной пищи в опасные дни.

Пейте больше воды и травяного чая.

На время откажитесь от сигарет, алкоголя и кофе.

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

Принимайте по вечерам контрастный душ.

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Автор: Екатерина Пулатова