Известно, что примерно каждое тысячелетие могут происходить экстремальные события солнечных частиц.

Около каждой тысячи лет экстремальный взрыв с поверхности Солнца, "как прожектор в космос", может значительно нарушать озоновый слой Земли и повлиять на все живое на планете. Об этом предупредили в новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, передает The Independent.

По словам исследователей, в частности из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, это экстремальное "событие солнечных частиц" может дать людям высокое вредное ультрафиолетовое излучение, вызвать высокий уровень заболеваемости раком и привести к изменениям глобального климата.

В основном магнитное поле Земли защищает планету, отклоняя заряженные частицы в пространстве, однако сила этого магнитного щита может меняться. В то же время поверхность Солнца излучает высокоэнергетические протоны в так называемых "событиях солнечных частиц", которые могут достигать самых низких слоев земной атмосферы.

Видео дня

Однако примерно каждое тысячелетие могут происходить экстремальные события солнечных частиц, "в тысячи раз сильнее, чем что-либо, зафиксированное современными инструментами", говорят исследователи в "The Conversation".

"Эти взрывы протонов непосредственно с поверхности Солнца могут выстрелить в космос, как прожектор", - предупредили ученые.

Исследователи добавили, несмотря на то, что современные солнечные вспышки являются слабыми и легко отклоняются магнитным полем Земли, в прошлом случались экстремальные события. Такое событие может вызвать "каскад домино" в озоновом слое Земли и нарушить его работу более чем на год.

Если озоновый слой будет поврежден, то вредное ультрафиолетовое излучение может достичь поверхности земли, повреждая ДНК всех форм жизни.

"Очень высокая интенсивность ультрафиолетового излучения может препятствовать росту растений и фотосинтезу и вызвать повышенный уровень повреждения ДНК у многих видов", - объясняют исследователи.

В то же время у людей это может привести к повышенному развитию рака кожи, катаракты и ухудшению иммунной функции, в частности симптомы повреждения глаз могут появиться через 30 минут - 12 часов после воздействия ультрафиолетового излучения.

"В результате приземное ультрафиолетовое излучение будет оставаться повышенным в течение 6 лет, что приведет к увеличению индекса ультрафиолетового излучения на 20-25 процентов и индуцированного солнцем повреждения ДНК на 40-50 процентов. Потенциальные последствия включают серьезную опасность для здоровья и долгосрочные климатические и эволюционные последствия", - предупредили ученые.

Исследователи подозревают, что один из таких экстремальных солнечных взрывов, возможно, повлиял на группы охотников-собирателей около 42 200 и 41 500 лет назад и, вероятно, стал причиной исчезновения последних неандертальцев.

Другие исследования космоса

Как писал УНИАН, ранее ученые нашли растение, которое может выжить на Марсе. Речь идет о пустынном мхе, который может сыграть решающую роль в зарождении жизни на красной планете.

Также сообщалось, что NASA обнаружило на Марсе загадочный камень, который ранее ученые не замечали. Некоторые из камней были описаны как "тип, который никогда ранее не наблюдался на Марсе".

"Разнообразие текстур и составов на горе Вошберн стало захватывающим открытием для команды, поскольку эти породы являются мешком с геологическими дарами, принесенными с края кратера и, возможно, за его пределами. Но среди всех этих различных камней был один, который действительно привлек наше внимание", - отметил соруководитель миссии Perseverance Брэд Гарчинский.

Вас также могут заинтересовать новости: