Об озоновой дыре над Антарктидой слышали все. Но вскоре о ней можно будет забыть.

Огромная дыра в озоновом слое над Антарктидой, которая десятилетиями пугала человечество, постепенно затягивается, и со временем может совсем исчезнуть. И это является результатом глобальных усилий по уменьшению выбросов озоноразрушающих веществ, пишет научный вестник IFL Science.

Новое исследование, проведенное учеными из Массачусетского технологического института (США), с высокой статистической достоверностью показало, что восстановление озона происходит быстро, и его восстановление является прямым результатом уменьшения озоноразрушающих веществ, а не естественной изменчивости погоды.

"Было много качественных доказательств того, что озоновая дыра в Антарктике затягивается. Это действительно первое исследование, которое дало количественную уверенность в восстановлении озоновой дыры. И это показывает, что мы действительно можем решить экологические проблемы", - заявила Сьюзан Соломон, автор исследования и ведущий химик атмосферы.

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Озоновый слой - это часть стратосферы на высоте от 15 до 30 километров, которая имеет высокую концентрацию газообразного озона по сравнению с другими частями атмосферы. Этот слой поглощает значительную часть вредных ультрафиолетовых лучей Солнца, выполняя функцию некоего "щита" для всего живого на нашей планете.

О появлении опасной дыры над Антарктикой заговорили в 1970-х и 80-х годах. Причиной этого ученые считали выбросы хлорфторуглерода (CFC) - синтетических соединений, которые тогда широко использовались в аэрозольных спреях, растворителях и хладагентах. Из-за уникальных погодно-географических условий Антарктиды именно там озоновый слой оказался наиболее уязвимым для воздействия этих веществ.

С 1987 года 197 стран мира подписали Монреальский протокол, который предусматривал постепенный отказ от озоноразрушающих веществ, таких как фреоны, используемых в холодильниках и аэрозолях. И сейчас становится очевидным, что это сработало. Правда, ученым понадобилось 15 лет наблюдений, чтобы удостовериться, что затягивание дыры - не естественный процесс, а следствие экологозащитных действий человечества.

Если эта тенденция сохранится, учёные ожидают, что озоновый слой над Антарктидой может полностью восстановиться примерно через 10 лет.

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