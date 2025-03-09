В мире стремительно вымирают насекомые, которые опыляют растения. Без этих существ растения просто не смогут размножаться.

Планета стоит на пороге масштабного кризиса глобальной экосистемы из-за стремительного сокращения насекомых и мелких животных, которые обеспечивают опыление растений. Об этом пишет научный вестник Earth.com.

"Опыление происходит повсюду, но большинство людей этого не замечает. Такие маленькие существа, как пчелы, бабочки, птицы и летучие мыши, переносят пыльцу между растениями, помогая им расти. Без опылителей цветы не превратились бы в плоды, а семена не распространились бы", - говорится в публикации.

Изменение климата, разрушение среды обитания и современное интенсивное земледелие уничтожают целые виды животных с угрожающей скоростью. Исчезновение существ, опыляющих растения, представляет проблему не только для фермеров, чей урожай зависит от того, будут ли растения опылены. Это также влияет на леса, луга и даже городские парки, где опылители поддерживают жизнь растений. Уменьшение количества существ-опылителей может привести к катастрофическим изменениям всей экосистемы определенного региона.

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В целом около 85% диких видов растений и более 70% культивируемых растений зависят от насекомых и животных опылителей. Без них эти растения не смогли бы дать плоды или семена.

"В большинстве исследований, проведенных по этому вопросу во всем мире, было обнаружено, что растения не дают плодов, если нет опылителя", - отметила Мадди Артаменди, исследовательница из Университета Страны Басков (Испания).

Ее исследование ставит под сомнение идею, что только сельскохозяйственные культуры страдают от потери опылителей. Дикие растения также пострадали, и их гибель может нарушить целые экосистемы. Исследователи подчеркивают срочность устранения факторов, которые уменьшают количество опылителей.

Хотя часть растений может опыляться без участия насекомых или животных, ученые убеждены, что самоопыляемые растения также выигрывают от различных опылителей.

Принимая меры сейчас человечество может помочь замедлить этот спад численности существ-опылителей, говорят ученые. Их защита - это защита самой жизни, настаивают они.

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