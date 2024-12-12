Супервспышка на Солнце, которая случается раз в столетие, уже давно назрела, - ученые

Ученые проанализировали фотометрические данные с космического телескопа Kepler, который искал планеты вокруг звезд в период с 2009 по 2018 год.

Согласно новому исследованию, вероятность того, что мощная солнечная вспышка выведет из строя электросети и спутники, может быть выше, чем предполагалось ранее.

Исследование, опубликованное в журнале Science, изучающее 56 000 звезд, похожих на Солнце, показало, что мощные супервспышки следует ожидать от нашего Солнца примерно раз в столетие.

Солнечные вспышки - это интенсивные всплески электромагнитного излучения из солнечных пятен на Солнце, высвобождающие огромную энергию за короткие промежутки времени, которая распространяется со скоростью света, воздействуя на верхние слои атмосферы и ионосферы Земли в течение нескольких минут. Небольшие солнечные вспышки иногда вызывают отключение связи, пишет Forbes.

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Супервспышки - это гораздо более редкие, высокоэнергетические выбросы, известные как события "Мияке".

Ученые проанализировали фотометрические данные с космического телескопа Kepler, который искал планеты вокруг звезд в период с 2009 по 2018 год. Они изучили измерения яркости 56 450 солнечных звезд и наблюдали 2889 супервспышек на 2527 звездах, показав, что звезды, подобные солнцу, испытывают мощные супервспышки примерно раз в столетие.

Результаты показывают, что если солнце ведет себя как звезды в этой выборке, оно может производить супервспышки с аналогичной частотой. Пока неясно, чем вспышки этих звезд, подобных солнцу, отличаются от солнечных: это может означать, что в будущем солнце будет производить больше супервспышек. В любом случае вероятность того, что солнце произведет супервспышку, может быть выше, чем считалось ранее.

Отмечается, что самая известная значительная солнечная супербуря - это "событие Кэррингтона" 2 сентября 1859 года, когда астроном Ричард Кэррингтон наблюдал вспышку белого света от Солнца в течение примерно пяти минут. Это была самая значительная солнечная вспышка, когда-либо зарегистрированная - X45. Для контекста, самая сильная солнечная вспышка текущего солнечного цикла была X9.9 3 октября 2024 года.

Огромный выброс корональной массы из Солнца вслед за ней вызвал геомагнитную бурю и проявления полярного сияния по всей планете, даже на экваторе. Однако для в значительной степени доиндустриального общества не было никаких проблем, за исключением ударов током телеграфистов.

Вспышки на Солнце

Недавно на Солнце произошла импульсная вспышка, из-за чего на Земле ожидалась магнитная буря. Как сообщалось, вспышка самого большого и мощного класса Х началась в 08:50 UTC (10:50 по Киеву - УНИАН) 8 декабря 2024 года и закончилось в 09:10 UTC (11:10 по Киеву).

Во время вспышки произошел выброс корональной массы. Кроме того, с этим событием был связан радиовсплеск продолжительностью 3 минуты, что указывает на значительный радиошум.

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