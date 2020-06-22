цей матеріал доступний українською

Хаббл сфотографировал похожую на нашу галактику (фото)

12:14, 22 июня 2020
Наука и IT
210 0
Галактика NGC 5907 / фото ESA/Hubble & NASA, R. de Jong

Читайте также"Огненное кольцо": сегодня произошло солнечное затмение (фоторепортаж, видео)

Снимок опубликован на сайте обсерватории.

На фото галактика выглядит как вытянутая линия звезд и темной пыли, однако эта галактика классифицируется как спиральная галактика, как и наш Млечный Путь.

"На этом новом снимке с космического телескопа Хаббл мы не видим красивых спиральных рукавов, потому что мы смотрим на них с краю, как на край пластины", - говорится в сообщении.

По данным ученых, галактика находится на расстоянии около 50 миллионов световых лет от Земли, в северном созвездии Дракона. 

Как сообщал УНИАН, ранее Хаббл сфотографировал эффектную туманность "Бабочка".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter