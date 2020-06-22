Хаббл сфотографировал похожую на нашу галактику (фото)
Телескоп Хаббл сделал снимок галактики NGC 5907, похожей на наш Млечный Путь.
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Снимок опубликован на сайте обсерватории.
На фото галактика выглядит как вытянутая линия звезд и темной пыли, однако эта галактика классифицируется как спиральная галактика, как и наш Млечный Путь.
"На этом новом снимке с космического телескопа Хаббл мы не видим красивых спиральных рукавов, потому что мы смотрим на них с краю, как на край пластины", - говорится в сообщении.
По данным ученых, галактика находится на расстоянии около 50 миллионов световых лет от Земли, в северном созвездии Дракона.
Как сообщал УНИАН, ранее Хаббл сфотографировал эффектную туманность "Бабочка".
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