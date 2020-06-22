Хаббл сфотографировал похожую на нашу галактику (фото)

Телескоп сделал снимок спиральной галактики, которая находится на расстоянии около 50 миллионов световых лет от Земли.

Телескоп Хаббл сделал снимок галактики NGC 5907, похожей на наш Млечный Путь.

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Снимок опубликован на сайте обсерватории.

На фото галактика выглядит как вытянутая линия звезд и темной пыли, однако эта галактика классифицируется как спиральная галактика, как и наш Млечный Путь.

"На этом новом снимке с космического телескопа Хаббл мы не видим красивых спиральных рукавов, потому что мы смотрим на них с краю, как на край пластины", - говорится в сообщении.

По данным ученых, галактика находится на расстоянии около 50 миллионов световых лет от Земли, в северном созвездии Дракона.

Как сообщал УНИАН, ранее Хаббл сфотографировал эффектную туманность "Бабочка".

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