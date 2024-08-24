Корабль, который должен был привезти их домой, просто и банально сломался посреди космоса.

Двое астронавтов NASA, которые застряли на Международной космической станции из-за поломки их космического аппарата, вернутся на Землю кораблем SpaceX в начале следующего года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора NASA Билла Нельсона.

Ветераны-астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс стали первым экипажем корабля Starliner от компании Boeing. Они прибыли на МКС 5 июня и должны были пробыть там всего 8 дней, поскольку миссия планировалась как тестовая. Но силовая система Starliner потерпела серию сбоев во время полета к МКС. 5 из 28 двигателей вышли из строя, и произошло несколько утечек гелия, что поставило под сомнение возможность безопасного возвращения астронавтов этим же кораблем.

Теперь ожидается, что астронавты вернутся на землю в феврале 2025 года на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, который планируется запустить в следующем месяце в рамках обычной миссии ротации астронавтов. Два из четырех кресел астронавтов Crew Dragon останутся свободными для Уилмора и Уильямса.

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Космический корабль Boeing Starliner

Компания Boeing годами пыталась разработать Starliner, чтобы создать конкуренцию Crew Dragon от SpaceX. Таким образом у США было бы два современных космических корабля многоразового использования.

Starliner провалил испытания 2019 года на запуск к МКС без экипажа. Попытка 2022 года была в основном удачной, но и тогда возникли определенные проблемы с двигателем. Июньская миссия, первая с экипажем, была нужна для того, чтобы NASA могла сертифицировать корабль для обычных полетов, но теперь путь сертификации Starliner приостановлен.

С тех пор как Starliner пристыковался к МКС в июне, Boeing пытался выяснить, что вызвало неисправности его двигателя и утечку гелия. Компания организовала испытания и моделирование на Земле, чтобы собрать данные, которые она использовала, чтобы убедить представителей NASA, что Starliner безопасен для возвращения экипажа домой.

Но результаты этого испытания подняли более сложные инженерные вопросы и, в конце концов, не смогли подавить беспокойство официальных лиц NASA относительно способности Starliner осуществить обратный рейс с экипажем - значительно более сложную часть космической миссии, чем взлет с Земли.

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