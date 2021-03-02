На консоли смогли наладить добычу Etherium.

Майнинг криптовалюты на консоли Sony PlayStation 5 ограничен системой, однако китайские энтузиасты смогли преодолеть эти ограничения.

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Об этом сообщает IXBT. Отмечается, что аппаратные компоненты PlayStation 5 вполне подходят для майнинга, однако до настоящего момента запустить его на приставке не удавалось

Консоль использует CPU AMD Ryzen на микроархитектуре Zen 2 и GPU на базе AMD Radeon с архитектурой RDNA 2.

Отмечается, что на консоли смогли наладить добычу Etherium, что подтверждается фото со скриншотом. Судя по скриншоту, производительность по майнингу у приставки достигает 98,76 MH/s, а энергопотребление — 211 Вт.

Не исключается, что для такого результата консоль не только взломали, но и разогнали.

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Автор: Дмитрий Захаров