Такое явление образуется благодаря полетам самолетов.

Дырчатые облака, которые всегда завораживают, научно известные как кавум, являются своеобразными образованиями, которые возникают, когда самолеты рассекают определенные типы облаков среднего уровня. Такие пустоты образуются из-за замерзания переохлажденных капель в кристаллы льда, поэтому и происходит цепная реакция, которая создает такое зрелище, пишет SciTechDaily.

"Около 8 процентов земного неба покрывают смешанные слоисто-кучевые облака среднего уровня, такие как альтокучевые и альтостраты, которые обычно выглядят как горизонтальные, слоистые образования. Иногда, особенно вблизи аэропортов зимой, эти облака приобретают необычное свойство, когда часть их нижней части как бы "выпадает". Это явление создает особое образование, известное как кавум, которое также называют облаками-дыропробивателями или дырчатыми облаками", - объясняют ученые.

В частности, 2 декабря 2024 года камера OLI-2 на спутнике Landsat 9 сделала снимок двух кавумных образований в облачном слое над Вичитой, штат Канзас.

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Если смотреть на них сверху или снизу, то кавумы похожи на вырезанные круги или эллипсы в облачном покрове. Обычно их центры имеют перистые, расплывчатые следы, из-за чего кажется, будто облака каскадом спадают с неба.

"Это явление происходит в облаках среднего уровня, содержащих переохлажденные капли воды, которые остаются жидкими даже ниже типичной точки замерзания воды (32 градуса по Фаренгейту или 0 градусов по Цельсию). Но даже переохлажденные капли со временем могут замерзнуть", - подчеркнули в издании.

Отмечается, что когда самолет пролетает сквозь слой облаков, над крыльями самолета происходит дополнительное охлаждение, которое может подтолкнуть переохлажденные капли жидкости к замерзанию. Таким образом кристаллов льда становится больше, которые со временем становятся тяжелыми и падают, оставляя пустоту в облаке.

Ученые, изучающие крупные аэропорты во всем мире, подсчитали, что атмосферные условия способствуют образованию кавумов примерно 3-5% времени в целом, однако зимой эта цифра составляет 10-15%.

Другие научные факты

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