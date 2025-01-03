По словам ученых, обычные летучие мыши могут преодолевать почти 400 км за одну ночь.

Птицы известны тем, что впечатляюще мигрируют, однако летучие мыши тоже могут совершать невероятные перелеты на большие расстояния. В частности некоторые из них пролетают тысячи километров через Северную Америку, Европу и Африку, однако как они это делают, всегда было тайной, пишет Interesting Engineering.

Чтобы выяснить, как летучие мыши могут так далеко летать, ученые оснастили их датчиками, которые расшифровывают их стратегии путешествий на большие расстояния.

"Данные с датчиков впечатляют! Мы не просто видим путь, который прошли летучие мыши, мы также видим, что они чувствовали в окружающей среде во время миграции. Именно этот контекст дает нам понимание важных решений, которые летучие мыши принимали во время своих дорогих и опасных путешествий", - отметил автор исследования и постдокторский исследователь Института поведения животных имени Макса Планка Эдвард Хурме.

Видео дня

Для того, чтобы провести такое исследование, ученые сосредоточились на 71 обычной летучей мыши вечерницы, которые весной мигрируют через всю Европу. Благодаря чему авторы обнаружили впечатляющую закономерность в собранных данных.

"В определенные ночи мы видели взрыв вылетов, похожих на летучие мышиные фейерверки. Нам нужно было выяснить, на что реагировали все эти летучие мыши в те ночи", - подчеркнул Хурме.

Также исследователи выяснили, что эти миграционные волны зависели от изменения погодных условий. В частности летучие мыши пользовались приходом штормов, где был теплый попутный ветер, чтобы во время полета тратить меньше энергии.

"Они ехали верхом на грозовых фронтах, используя поддержку теплых попутных ветров. Известно, что птицы используют поддержку ветра во время миграции, а теперь мы видим, что летучие мыши тоже это делают", - объяснил ученый.

Известно, что во время исследования использовался сверхлегкий датчик - всего 5% от массы тела летучей мыши.

"Метки связываются с нами, где бы ни находились летучие мыши, потому что они имеют покрытие по всей Европе, подобно сети мобильной связи", - добавил Тимм Вайлд, старший автор, который руководил разработкой метки ICARUS-TinyFoxBatt в своей группе сенсорных сетей, переносимых животными, в MPI-AB.

Такие данные были собраны в течение трех весен, когда самки вечерниц мигрировали на северо-восток, что позволило выявить более разнообразные пути полета, чем ожидалось.

"Миграционного коридора не существует. Мы предполагали, что летучие мыши следуют единым маршрутом, но теперь видим, что они движутся по всему ландшафту в общем северо-восточном направлении", - отметила старший автор исследования Дина Дехманн из MPI-AB в пресс-релизе.

В конце концов этот анализ показал, что ночницы могут преодолевать почти 400 км за одну ночь, что превзошло предыдущие рекорды.

Другие интересные факты о животных

Ранее ученые ответили, способны ли животные мыслить на самом деле. По их словам, несмотря на многие научные исследования, однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор.

Также ученые доказали, что киты могут жить вдвое дольше, чем считалось ранее. В частности южные гладкие киты, тесно связанные с гренландскими китами, могут демонстрировать похожую продолжительность жизни, несмотря на значительные различия в статусе популяции.

Вас также могут заинтересовать новости: