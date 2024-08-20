Такие снимки зафиксировал космический аппарат Juice.

Новые изображения Луны, которые были переданы на Землю с миссии Европейского космического агентства (ЕКА), демонстрируют некоторые признаки настоящих различий в цвете лунной поверхности, пишет The Independent.

Известно, что в понедельник вечером космический аппарат начал первый в истории пролет мимо Юпитера через Венеру, сократив путь к первой планете. Сначала он использовал гравитацию Луны, а в ночь на вторник гравитацию Земли, как естественный тормоз - замедлится и перейдет к следующему этапу своего путешествия.

Отмечается, что во время этого рискованного маневра аппарату Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) удалось сделать несколько снимков Луны. На них можно увидеть некоторые признаки цветовых различий в крупных объектах на лунной поверхности.

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"На другом изображении видно фотобомбардировку Луны Землей, которая выглядит как темный круг, очерченный светлым полумесяцем в верхней части изображения, выглядывающим из-за конструкции космического аппарата. Он виден чуть выше размытого голубого пятна, которое само по себе является призрачным изображением, вызванным отражением солнечного света", - говорится в материале.

"Иногда путешествие столь же достойно, как и пункт назначения. Когда человечество начало монументальный первый пролет Луны-Земли, миссия ЕКА "Исследователь ледяных спутников Юпитера" (Juice) сделала захватывающий снимок нашего естественного спутника", - прокомментировал генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

Известно, что миссия началась в апреле 2023 года в путешествие к Юпитеру длиной 4,1 миллиарда миль, она продлится более восьми лет. На борту находится 10 научных инструментов, которые будут исследовать, могут ли спутники газового гиганта - Каллисто, Европа и Ганимед - поддерживать жизнь в своих океанах.

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Как писал УНИАН, экипаж SpaceX осуществит первый частный выход в открытый космос. Это произойдет уже 26 августа.

"Каким бы ни был риск, оно того стоит. Мы не представляем, что это может сделать, чтобы действительно изменить траекторию развития человечества... должны быть какие-то первые шаги в этом направлении", - рассказал командир миссии.

Также сообщалось, что NASA обнаружило таинственный объект, который в 27 тысяч раз больше Земли.

"Я не могу описать уровень волнения. Когда я впервые увидел, как быстро он движется, я был убежден, что о нем уже сообщали", - отметил ученый Мартин Кабатник из Нюрнберга.

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