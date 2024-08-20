Считается, что CWISE изначально произошел из двойной системы с белым карликом, который взорвался в сверхновую.

NASA отслеживает загадочный объект, летящий в пространстве Млечного Пути со скоростью более 1,6 миллиона километров в час, и который, возможно, вот-вот вылетит в межгалактическое пространство.

Проект Planet 9 обнаружил массу, похожую по размеру на небольшую звезду и в десятки тысяч раз больше Земли, пару лет назад и назвал ее CWISE. В настоящее время она летит вокруг Млечного Пути со скоростью настолько большой, что она может вырваться из гравитации галактики и исчезнуть в межгалактическом пространстве, пишет mirror.

Гражданский ученый Мартин Кабатник из Нюрнберга, Германия, сказал: "Я не могу описать уровень волнения. Когда я впервые увидел, как быстро он движется, я был убежден, что о нем уже сообщали".

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Считается, что CWISE изначально произошел из двойной системы с белым карликом, который взорвался в сверхновую. Он также мог появиться из скопления, которое вошло в контакт с парой черных дыр, что и вызвало его быстрое путешествие.

Кайл Кремер, вступающий в должность доцент кафедры астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Сан-Диего, добавил: "Когда звезда сталкивается с двойной черной дырой, сложная динамика этого трехчастичного взаимодействия может выбросить эту звезду прямо из шарового скопления".

Открытие было сделано в результате сотрудничества волонтеров, профессионалов и студентов.

Данные из обсерватории У. М. Кека в Маунакеа, Гавайи, показывают, что в ней меньше железа и других металлов, чем в других звездах. Открытие предполагает, что она очень старая, возраст которой составляет миллионы лет, начиная с первых поколений звезд в Млечном Пути.

Отчет об открытии гласит: "Мы сообщаем об открытии высокоскоростной звезды с очень малой массой или коричневого карлика, кинематика которой предполагает, что она не связана с Млечным Путем. CWISE была идентифицирована гражданскими учеными в Backyard Worlds. Программа Planet 9 как высокое собственное движение. Мы изучаем несколько потенциальных сценариев происхождения этого источника, включая выброс из центра Галактики".

CWISE - первая обнаруженная сверхскоростная звезда с очень малой массой или коричневый карлик и ближайшая из всех таких систем. Она может представлять собой более широкую популяцию очень высокоскоростных объектов с малой массой, которые подверглись экстремальным ускорениям.

Новости об изучении космоса

Десятилетиями ученые ломали голову над тем, почему внешняя атмосфера Солнца, или корона, нагревается по мере удаления от поверхности Солнца.

Теперь длинный список возможных объяснений был сокращен одним благодаря данным, собранным зондом Parker Solar Probe NASA, самым быстрым искусственным объектом, который неоднократно летал над Солнцем в поисках подсказок для решения так называемой "тайны нагрева короны".

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