Такое явление можно увидеть примерно раз в два-три года.

Вечером в понедельник, 19 августа, над Украиной взошла Осетровая Луна.

Как сообщает NASA, такое название Луна получила от индейских племен северо-востока Соединенных Штатов, поскольку в это время года им было легче ловить крупную осетровую рыбу. Луна будет полной в течение трех дней.

По данным timeanddate, в целом такое явление встречается раз в два-три года. Следующая сезонная Голубая Луна состоится в мае 2026 года. Термин "суперлуние" был предложен астрологом Ричардом Нолле в 1979 году для обозначения новолуния или полнолуния, которое происходит, когда Луна находится в пределах 90% своего ближайшего приближения к Земле.

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Голубая Луна

Существует два разных определения Голубой Луны: сезонная и лунная. 19 августа в небе можно увидеть именно сезонную Голубую Луну. В следующий раз ее можно будет наблюдать уже 31 мая 2026 года.

Ученые отмечают, что в это время Луна выглядит примерно на 30% ярче и на 14% больше, чем обычно.

В английском языке существует даже выражение "once in a blue moon", которое используют, когда хотят сказать, что определенная вещь случается очень редко.

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