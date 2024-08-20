Известно, что миссия продлится в течение 6 дней.

Экипаж из четырех человек миссии SpaceX Polaris Dawn прибыл в понедельник во Флориду перед запуском в космос, который состоится 26 августа, для выполнения миссии, включающей первый частный выход в открытый космос. В прошлом такое начинание осуществляли только государственные астронавты, пишет Reuters.

Отмечается, что в состав экипажа вошли предприниматель-миллиардер, военный пилот в отставке и двое сотрудников SpaceX. Они приблизились к завершению более чем двухлетней подготовки к миссии, во время которой они выйдут из капсулы Crew Dragon на околоземной орбите для привязного выхода в открытый космос.

В издании отметили, что миссия станет первым значительным испытанием новых скафандров астронавтов SpaceX и будет известна, как последняя рискованная коммерческая веха, которую космическая компания Илона Маска планирует закрепить на пути миллиардера к построению колоний на Марсе.

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"Каким бы ни был риск, оно того стоит. Мы не представляем, что это может сделать, чтобы действительно изменить траекторию развития человечества ... должны быть какие-то первые шаги в этом направлении", - отметил командир миссии Джаред Айзекман, генеральный директор компании электронных платежей Shift4, который также возглавляет программу Polaris, связанную с SpaceX.

В Reuters подчеркнули, что Айзекман финансирует эту миссию и другие проекты в рамках своей программы Polaris. Он не назвал сумму, которую потратил на миссии до сих пор, однако известно, что эта цифра может достигать сотни миллионов долларов.

"Финансовые инвестиции в разработку новых скафандров SpaceX были "распределены между командой Polaris и SpaceX"", - сказал журналистам вице-президент SpaceX Билл Герстенмайер.

Известно, что запуск запланирован на 03:38 утра по восточному времени 26 августа со стартовой площадки SpaceX в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде. Ожидается, что миссия будет длиться шесть дней, а выход в открытый космос запланирован на третий день.

"В состав экипажа Polaris Dawn входит пилот миссии Скотт Потит, подполковник ВВС США в отставке, который также участвовал в миссии Inspiration4. Сотрудницы SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон, ведущие инженеры по космическим операциям компании, будут специалистами миссии", - отметили в сообщении.

Последние новости о космосе

Как писал УНИАН, NASA обнаружило таинственный объект, который в 27 000 раз больше Земли. Отмечается, что этот объект летит со скоростью более 1,6 миллиона километров в час, и который, возможно, вот-вот вылетит в межгалактическое пространство.

В свою очередь известный астроном Адам Фрэнк призвал не связываться с НЛО. Он допускает возможность существования по крайней мере микробной жизни за пределами Земли, однако советует "залечь на дно", сравнивая попытки общения с инопланетным разумом с "высовыванием головы из травы и словами, что мы вкусные".

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