Астрономы впервые сфотографировали Солнечную систему, похожую на нашу (фото)
Ученые опубликовали первый в истории снимок солнечной системы, похожей на нашу, в которой ряд экзопланет вращается вокруг звезды, подобной Солнцу.
Это первый случай, когда астрономам удалось напрямую увидеть такую систему из более чем одной планеты и звезды, - пишет The Independent. Фото экзопланет любого типа - это редкость. Но новые фото стали прорывом в поисках миров, похожих на Землю. Ученые надеются, что новые наблюдения помогут лучше понять, как образовались и развивались планеты в нашей Солнечной системе.
Возможность вести такие прямые наблюдения также важный шаг для поисков миров, способных поддерживать жизнь.
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"Это открытие - снимок среды, очень похожего на нашу Солнечную систему, но на более раннем этапе эволюции", - пояснил Александр Бон из Лейденского университета в Нидерландах, который возглавил исследование.
Фото было сделано "Очень большим телескопом" (VLT) Европейской южной обсерватории. Планетарная система, которую называют TYC 8998-760-1, расположена за 300 световых лет от Земли.
До этого времени астрономы открыли тысячи других планет в пределах галактики Млечный путь. Но почти все они были зафиксированы с помощью так называемого "транзитного метода". Ученые фиксировали сокращение яркости, когда планета проходит перед своей звездой, заслоняя свет. Также ученые ранее напрямую наблюдали две другие системы с более чем одной планетой. Но в обоих случаях звезды в центре отличались от Солнца.
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