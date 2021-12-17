Он поблагодарил жену, которая терпеливо соглашалась на 3D-сканирование.

Инженер по устройствам горения NASA Пол Градл смоделировал этапы беременности своей жены с помощью светового 3D-сканирования.

Результатами он поделился в Linkedin.

Читайте также40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глазаГрадл сделал медицинскую новацию - используя трехмерное структурированное световое сканирование и моделирование он зафиксировал и сделал сравнение различных стадий беременности своей жены.

Световое 3D-сканирование - это метод, который использует световые узоры и систему камер для измерения трехмерных форм объектов. Инженер пользуется им в своей работе и теперь решил использовать с неординарной целью.

Когда его жена была беременна первым ребенком, Градл делал сканирование ее живота раз в 5-6 недель. В конце концов из полученных данных он сделал модель, иллюстрирующую, как менялось ее тело в это время.

"Полученные результаты были действительно фантастическими (и, безусловно, конечный результат)", - пишет он.

В комментариях инженера спросили, ориентировался ли он на пупок жены, чтобы выравнивать изображение.

Он рассказал, что ориентировался по стене, поэтому для создания модели ему приходилось заставлять жену стоять на одном и том же месте. В посте он поблагодарил ее за терпение, проявленное при реализации его замысла.

Интересно, что ребенку, процесс появления которого Градл задокументировал таким необычным способом, уже 7 лет.

"Мне нужно объяснить это - моему старшему сыну сейчас 7 лет. Я немного опаздываю с предоставлением своих "официальных отчетов", - написал он.

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Автор: Анастасия Печенюк