Instagram запустил конкурента TikTok

Чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо обновить приложение.

Команда социальной сети Instagram, принадлежащей корпорации Facebook, объявила о международном запуске сервиса под названием Reels, который призван составить конкуренцию популярному TikTok.

Читайте такжеInstagram тестирует новую функцию с "историями" (фото)

О запуске нового сервиса сообщили в пресс-службе соцсети Instagram.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо обновить приложение. После этого внизу экрана появится кнопка Reels. Нажав на нее, можно создавать 15-секундные видеоклипы, накладывать аудио и добавлять креативные эффекты. Если у пользователяаккаунт общедоступный, то видео будут доступны не только для его подписчиков, но и для всех зарегистрированных в соцсети людей.

Как сообщал УНИАН, Facebook и Instagram запретили рекламу медицинских масок. Решение принято, чтобы предотвратить использование в корыстных целях панических настроений вокруг ситуации с коронавирусом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram