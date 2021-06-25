По мнению экспертов такое решение является частью масштабного плана развития сети в условиях возрастающей конкуренции.

Социальная сеть Instagram тестирует функцию, которая позволит пользователям размещать посты в своих профилях через персональный компьютер.

Об этом сообщила Bloomberg пресс-секретарь Facebook Кристин Пай, которой принадлежит социальная сеть.

«Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы усовершенствовать этот процесс, мы тестируем возможность создавать сообщения в ленту Instagram через браузер на персональном компьютере», - рассказала Пай.

Читайте такжеInstagram и Facebook разрешили всем пользователям скрывать лайкиПо мнению опрошенных агентством экспертов, такое решение является частью масштабного плана развития сети в условиях возрастающей конкуренции, передает kommersant.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая