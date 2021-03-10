Пока что Instagram Lite могут скачать только пользователи Android.

Компания Facebook запустила облегченную версию приложения Instagram для Android — Instagram Lite.

Приложение сохранит основные функции и заработает более чем в 170 странах мира, сообщается в блоге Facebook.

«С сегодняшнего дня люди из более чем 170 стран смогут загрузить Instagram Lite в Google Play Store, чтобы получить высококачественный опыт работы с Instagram, независимо от того, каким интернетом или устройством они пользуются. Скоро мы запустим приложение по всему миру», — говорится в сообщении.

Читайте такжеInstagram ввел функцию Live Rooms для групповых прямых трансляцийВ отличие от оригинального приложения, которое занимает около 35 МБ памяти, для Instagram Lite потребуется всего 2 МБ.

В облегченной версии разработчики избавились от некоторых функциональных и дизайнерских решений. К примеру, в ней нет фильтров дополненной реальности и функции покупок.

Также у приложения отсутствует темная тема, однако разработчики обещают вскоре ее добавить.

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Перевод: Катерина Комолова