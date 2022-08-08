Ученые показали туманный пейзаж из далекого космоса.

Космический телескоп "Хаббл" прислал на Землю облачный пейзаж в Туманности Ориона.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

По словам ученых, на фото мы видим объекты Хербига-Аро - светящиеся области, которые окружают новорожденные звезды. Они образуются, когда газ, выброшенный этими звёздами, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду.

В данном случае эти выбросы исходят от звезды IX Ori, которая находится на окраине туманности Ориона примерно в 1000 световых лет от Земли.

Как сообщается, туманность Ориона наполнена интенсивным ультрафиолетовым излучением ярких молодых звезд. Она представляет собой динамическую область пыли и газа, где формируются тысячи звезд, и является ближайшей к Земле областью массивного звездообразования.

Напомним, ранее космический телескоп Хаббл сфотографировал невероятно массивное шаровое скопление звезд.

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