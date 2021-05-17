Ученые показали гигантский кластер галактик всех форм и размеров.

Ученые Европейского космического агентства получили снимок гигантского кластера галактик.

Фото было сделано с помощью телескопа Hubble.

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На снимке запечатлено скопление галактик ACO S 295. На этом изображении присутствуют галактики всех форм и размеров: от величественных спиралей до нечетких эллипсов.

"Помимо размеров, этот "галактический зверинец" может похвастаться множеством ориентаций: некоторые спиральные галактики расположены почти "лицом", а некоторые - "с ребра", они видны как тонкие полосы света", - говорится в сообщении.

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Перевод: Екатерина Лиманская