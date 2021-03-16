Из-за действий хакерской группировки «Armageddon» кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку подконтрольных ФСБ РФ хакеров на правительственные ресурсы Украины.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, из-за действий хакерской группировки «Armageddon» кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

«Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам», - говорится в сообщении

О выявленных киберугрозах проинформированы органы государственной власти через платформу «MISP-UA». На этой платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ разместил соответствующие индикаторы киберугроз; рекомендации относительно мер по выявлению и предотвращению фактов несанкционированного вмешательства; инструменты для поиска вредоносных программ.

СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ. «В настоящее время СБ Украины совместно с Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб. Правоохранители осуществляют эффективное расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

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Автор: Светлана Закелова