Археологи нашли в Эгейском море 23 древних затонувших корабля (фото)

Как сообщается на сайте Саутгемптонского университета, раскопки проводились в июне – начале июля, передает ZN.UA. Ранее археологи уже обнаружили в этом регионе 22 корабля.

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Наиболее ценными находками являются греческий корабль позднего архаического периода с грузом амфор, торговое судно эллинского периода с амфорами, изготовленными на острове Кос, три римских судна с посудой изготовленной в Синопе и корабль позднеримского периода с грузом посуды.

Корабли датируются от позднего архаического периода (525-480 год до нашей эры) до раннего модерна (1750-1850 год).

Кроме кораблей археологи обнаружили также образцы керамики и якорей. В частности, были обнаружены два каменных якоря архаического периода - самые большие, обнаруженные в Эгейском море к этому времени. Находки показывают, насколько ценным был торговый путь, соединявший Черное и Эгейское моря с Кипром, странами восточного Средиземноморья и Египтом.

Ранее сообщалось о том, что подводные археологи обнаружили у побережья Омана следы одного из первых кораблей эпохи Великих географических открытий. Как предполагают ученые, обломки принадлежат "Эсмеральде" - кораблю, который плыл во время второго путешествия Васко да Гамы в Индию.