Двум десятилетиям уникального сотрудничества стран конец после того, как Москва решила выйти из проекта.

Международная космическая станция - крупнейший в истории проект глобального сотрудничества в науке и технике - была космополитической точкой встречи для астронавтов на протяжении двух десятилетий.

9 апреля российская ракета "Союз" подняла астронавта США и двух российских космонавтов на орбитальную лабораторию на высоте 420 километров над поверхностью Земли. А через восемь дней после того еще один "Союз" доставил другое американо-российское трио обратно на Землю. Сегодня же корабль SpaceX привез еще двух американцев, японца и француза на орбиту. Их капсула Dragon пристыкуется к 23-летней МКС в субботу, - пишет Financial Times.

Читайте такжеАстронавт NASA показал Землю с борта МКС: впечатляющие снимкиНо приближается конец такого оживленного движения туда-сюда. Россия объявила на этой неделе, что в 2025 году прекратит участвовать в проекте стоимостью 150 миллиардов долларов. Таким образом, она закончит удивительный период международного сотрудничества, зарождение которого произошло во времена "перестройки" в конце Холодной войны.

Несмотря на рост напряжения между Россией и США на протяжении последнего десятилетия, космические агентства обеих стран продолжали тесно сотрудничать между собой, а также с европейскими, канадскими и японскими коллегами. По данным NASA, 243 человека из 19 стран побывали на МКС с 2000 года.

"В первые дни было тяжело, потому что российское и американское космические агентства очень по-разному работали. Но мы достигли определенного уровня операционной зрелости. А что касается экипажей, я слышал только позитивные вещи о совместной работе астронавтов и космонавтов", - сказал директор Национальной космической академии Великобритании и советник Европейского космического агентства профессор Ану Ойха.

Западным командам нужны были российские ракеты, чтобы доставлять материалы и людей на МКС и обратно. Эта зависимость усилилась, когда NASA отказалось от программы Space Shuttle в 2011 году, оставив "Союз" единственным пассажирским судном, доступным для отправки астронавтов на орбиту. Это был источник гордости для России, который, однако, исчез в прошлом году, когда NASA начала пользоваться услугами компании SpaceX Илона Маска.

Для плохо финансируемого "Роскосмоса" участие в проекте МКС обеспечивало доступ к западным деньгам. С 2011 до 2019 года NASA потратила 3,9 миллиарда долларов за места в "Союзах" для доставки астронавтов на орбиту. Это подтвердил генеральный инспектор американского агентства Пол Мартин.

Астронавт Марк Ванде Хэй, который отправится на МКС в этом месяце, вряд ли будет последним американцем, чья нога ступала в российский космический корабль. Но в дальнейшем большинство нерусских астронавтов будут подниматься на орбиту либо в кораблях SpaceX, либо в Starliner от Boeing, чей запуск в эксплуатацию ожидается в следующем году.

Читайте такжеУкраинско-американская ракета вывела на орбиту транспортный корабль с грузом для МКСРоссия, решив покончить с участием в проекте МКС, рассчитывает на большее сотрудничество в космосе с Китаем. И это часть более широкого разворота Кремля к Пекину. После того, как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году, она потеряла некоторые финансовые и торговые каналы под давлением санкций Запада. Поэтому она удвоила свои усилия, нацеленные на усиление связей с Китаем. Страны подписали оборонные и энергетические соглашения. А двусторонняя торговля почти удвоилась с 2010 года, достигнув 110 миллиардов долларов в 2019-м.

Жесткая риторика Москвы и Вашингтона в адрес друг друга усилилась в последние годы. Каждая из сторон обвиняет другую в попытках милитаризировать космос. В июле прошлого года США обвинили Россию в том, что она выпустила снаряд с одного из своих спутников. Это было расценено как испытание космического оружия. В свою очередь Москва утверждает, что именно США "откровенно рассматривают космос как военный театр".

"Роскосмос "отказался от прошлогоднего предложения США присоединиться к программе" Артемида", которую возглавляет NASA. Цель программы - установить постоянное человеческое присутствие на Луне. В марте Россия и Китай договорились разработать общую лунную базу "для продвижения мирного исследования и использования космоса для всего человечества", как сказано в меморандуме о взаимопонимании.

Российское космическое агентство также во вторник объявило, что собирается запустить свою собственную орбитальную космическую станцию до 2030 года, используя модули, которые были разработаны для МКС. Между тем, некоторые структуры самой МКС уже демонстрируют свой возраст.

"Слово "зрелый " было бы весьма учтивым способом описать положение. Сочетание технической архитектуры конца 1990-х годов с современными ноутбуками и программным обеспечением представляет довольно интересные вызовы", - сказал Ойха.

Первые 15 лет экипажи МКС были сосредоточены на монтажных и инженерных работах. Это означает, что научные исследования в условиях микрогравитации только начались. Астронавт NASA Кейт Рубинс, которая вернулась на Землю на прошлой неделе, рассказала во время пресс-конференции в среду о сотнях часов, которые она потратила на биологические эксперименты в космосе: от считывания ДНК на МКС до выращивания тканей человеческого сердца и растений.

"Редиска была довольно вкусная. Мы поставили ей пять звездочек", - пошутила она.

Читайте такжеРоссийские космонавты обнаружили новую трещину на МКСНаиболее важным полем исследований на МКС были попытки понять долгосрочное влияние космических путешествий на человеческое здоровье. Это нужно для подготовки ожидаемых попыток совершить путешествия на Марс или колонизировать Луну.

Будущее МКС после 2024 года, когда закончится действие текущих соглашений о партнерстве, - это до сих пор предмет обсуждения.

"С технической позиции, мы можем позволить МКС летать до конца 2028 года. Наш анализ не выявил никаких проблем, которые бы помешали продолжить эксплуатацию и после 2028-го, если будет надо", - сказали Financial Times в NASA, добавив, что системы энергообеспечения и связи все же нужно обновить.

Однако, рано или поздно жизнь 440-тонной МКС закончится. И ее нужно будет вернуть на Землю.

"Ее захоронение будет не простой проблемой. Она должна упасть в необитаемом регионе южной части Тихого океана", - сказал королевский астроном Мартин Риз.

До того времени МКС продолжит принимать астронавтов, вращаясь вокруг Земли. Но уже сейчас ее эра близится к своему концу.

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Перевод: Лесь Дымань