К МКС впервые пристыковались сразу два корабля Илона Маска
К МКС впервые пристыковалось сразу два корабля Илона Маска.
Читайте такжеАстронавты впервые собрали урожай редиски, выращенной в космосеОб этом говорится в сюжете ТСН. Один из кораблей — модернизированный многоразовый грузчик — накануне успешно добрался до МКС с почти тремя тысячами килограммов груза на борту.
В то время к международной космической станции уже был пристыкован другой корабль компании SpaceX, который доставил на МКС астронавтов еще 17 ноября.
Запуск космического корабля Dragon 6 декабря: что известно
- Компания SpaceX впервые запустила в воскресенье, 6 декабря, обновленную грузовую версию своего космического корабля Dragon, который должен был доставить на МКС ряд полезных грузов.
- Воскресный запуск стал 21-й миссией для кораблей SpaceX и первой для модернизированного грузового корабля компании.
- Запуск корабля на ракете Falcon 9 состоялся со стартовой площадки во Флориде.
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