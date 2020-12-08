Один из кораблей привез почти 3 тыс. кг груза.

К МКС впервые пристыковалось сразу два корабля Илона Маска.

Читайте такжеАстронавты впервые собрали урожай редиски, выращенной в космосеОб этом говорится в сюжете ТСН. Один из кораблей — модернизированный многоразовый грузчик — накануне успешно добрался до МКС с почти тремя тысячами килограммов груза на борту.

В то время к международной космической станции уже был пристыкован другой корабль компании SpaceX, который доставил на МКС астронавтов еще 17 ноября.

Запуск космического корабля Dragon 6 декабря: что известно

Компания SpaceX впервые запустила в воскресенье, 6 декабря, обновленную грузовую версию своего космического корабля Dragon, который должен был доставить на МКС ряд полезных грузов.

Воскресный запуск стал 21-й миссией для кораблей SpaceX и первой для модернизированного грузового корабля компании.

Запуск корабля на ракете Falcon 9 состоялся со стартовой площадки во Флориде.

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Автор: Ольга Робейко