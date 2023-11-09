Изменение радиуса Солнца на несколько сотых процента может вызвать значительное несоответствие в наших расчетах и понимании свойств звезды.

Ученые из университетов Токио и Кембриджа нашли новые доказательства того, что радиус Солнца может быть меньше, чем считалось ранее.

Об этом информирует портал Science Alert. Исследователи использовали звуковые волны внутри Солнца для получения более точной информации о его структуре. По их расчетам, радиус солнечной фотосферы несколько меньший, чем у стандартной модели. Хотя это несоответствие невелико, оно вносит важные изменения в наше понимание Солнца.

Основной метод, которым ученые измеряют радиус Солнца, - это изучение сейсмических волн внутри него. Такие волны возникают из-за колебаний давления внутри самой звезды. Измеряя эти волны, астрономы могут получить информацию о структуре и свойствах Солнца.

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Ранее, при измерении радиуса Солнца, использовались p-моды, которые являются основными колебаниями давления внутри него. Тем не менее, некоторые ученые выразили сомнения в надежности этих данных, поскольку p-моды не достигают краев Солнца, а вместо этого "отражаются" от "фантомной поверхности".

С помощью новых исследований астрофизики Масао Таката и Дуглас Гоф обнаружили, что p-моды, которые также возникают из-за колебаний давления, могут быть более надежными для измерения радиуса Солнца. Разница в этих двух подходах заключается в том, что p-моды простираются дальше от фотосферы Солнца и менее чувствительны к магнитным полям и турбулентности.

Издание отмечает, что изменение радиуса Солнца на несколько сотых процента может создать значительное расхождение в наших расчетах и понимании его свойств. Например, известно, что радиус Солнца увеличивается со временем, но точность этого роста является предметом споров. С новыми данными о радиусе можно будет сделать более точные прогнозы размера и эволюции Солнца в будущем.

Кроме того, эта новая информация о структуре Солнца также может иметь важное значение для наших исследований планет, вращающихся вокруг других звезд. Знание радиуса Солнца является одним из ключевых факторов, необходимых для измерения размеров и свойств этих планет. Следовательно, более точное значение радиуса Солнца может улучшить нашу способность исследовать и понимать планетные системы в других галактиках.

Исследование Солнца

Ученые спрогнозировали эпическую смерть Солнца. Они предупредили, что людей больше не будет, чтобы увидеть конец Солнца.

Ранее астрономы считали, что Солнце превратится в планетарную туманность – газовый пузырь, который ярко светится, пока не появились данные, говорящие о том, что оно должно быть более массивным для этого. Ученые установили, что чтобы стать яркой планетарной туманностью Солнце должно быть как минимум вдвое тяжелее.

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