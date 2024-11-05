Эти самолеты проводят в космосе секретные миссии.

Засекреченный самолет Космических сил США X-37B скоро начнет выполнять необычный маневр аэродинамического торможения для снижения своей орбиты.

Как пишет Space, об этом самолете и его миссии на орбите мало что известно. Несмотря на это компания Boeing, которая и разработала X-37B, показала видео первого выполнения уникального маневра.

Сейчас один из таких самолетов вращается вокруг Земли, осуществляя свою седьмую миссию. Это будет впервые, когда X-37B осуществит аэродинамическое торможение в космосе.

Что известно о X-37B

Этот самолет впервые отправился в космос еще в 2010 году. Каждая следующая миссия увеличивала продолжительность полета, а в конце декабря 2023 года X-37B вывели на неизвестную орбиту с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy.

Космические силы США отметили, что во время седьмой секретной миссии проводятся тестирования различных новых технологий, однако неизвестно, каких именно.

Ранее сообщалось, что американцы проверяют влияние космической радиации. В то же время эксперты из космической отрасли предполагали, что речь идет о технологиях, которые помогут отслеживать движения любых аппаратов на низкой околоземной орбите и наблюдать за их действиями в космосе.

Уникальный маневр по снижению орбиты

Аэродинамическое торможение нужно самолету для того, чтобы снизить свою орбиту и избавиться от ненужного оборудования перед возвращением на нашу планету. В частности, нужно утилизировать служебный модуль таким образом, чтобы он не превратился в новый космический мусор.

Обычно спутники для снижения орбиты осуществляют один или несколько запусков своих двигателей. Для этого нужно будет использовать топливо, а затем дозаправить спутник, или завершить его эксплуатацию.

Однако аэродинамическое торможение позволит сэкономить огромное количество топлива. X-37B нужно будет использовать трение земной атмосферы, чтобы перейти на новую орбиту. Самолет будет постепенно снижаться пока не окажется на новой орбите.

В указанном видео показан самолет похожий на X-37B, который меняет свое положение так, что его нос оказывается поднятым вверх в сторону от Земли, а нижняя часть - направлена вперед в сторону орбитального движения. Нижняя часть самолета светится оранжевым цветом благодаря теплу, которое выделяется во время трения самолета и земной атмосферы. Именно таким образом происходит замедление X-37B.

Битва за космос: последние новости

Как писал УНИАН, Китай и Россия все больше заинтересованы в том, чтобы найти способы лишить США - как страну, которая имеет наибольшее количество наземных возможностей, связанных с космосом, - способности их использовать. Речь идет о создании разного рода противоспутникового оружия.

Нынешний запуск китайского космического аппарата "Чанъэ-6" ознаменовал собой не только новый этап колонизации Луны, но и новую стадию космической гонки, главными участниками которой будут США и КНР. Обе стороны планируют начать там добычу ресурсов.

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