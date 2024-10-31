Астрономы смогли определить скорость вращения нейтронной звезды 4U 1820-30 благодаря термоядерным рентгеновским вспышкам.

Астрономы наблюдали один из самых быстро вращающихся объектов, когда-либо наблюдавшихся во Вселенной, - и это нейтронная звезда.

Исследователи из Технического университета Дании сделали это наблюдение с помощью данных рентгеновского телескопа NICER NASA, установленного на Международной космической станции, пишет Interesting Engineering.

Нейтронная звезда является частью "двойной рентгеновской звездной системы" под названием "4U 1820-30" и расположена в созвездии Стрельца по направлению к центру нашей галактики. Она вращается вокруг своей оси 716 раз в секунду.

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Нейтронные звезды - это плотные остатки ядра древних мертвых звезд, которые взорвались в сверхновых, и их обычно трудно обнаружить прямыми наблюдениями.

Рентгеновский телескоп NICER NASA оснащен технологией отслеживания звезд. Ученые использовали эту технологию, когда наткнулись на нейтронную звезду в звездной системе 4U 1820-30. Они опубликовали свои выводы в новой статье в Astrohysical Journal. Старший научный сотрудник, доктор Гаурава К. Джайсавал, входящий в международную группу, стоящую за открытием, объяснил:

"Мы изучали термоядерные взрывы в этой системе, а затем обнаружили замечательные колебания, предполагающие, что нейтронная звезда вращается вокруг своей центральной оси с поразительной скоростью 716 раз в секунду. Если будущие наблюдения подтвердят это, нейтронная звезда 4U 1820-30 станет одним из самых быстровращающихся объектов, когда-либо наблюдавшихся во Вселенной, сопоставимым только с другой нейтронной звездой под названием PSR J1748-2446".

Отмечается, что до сих пор астрономы по всему миру наблюдали несколько тысяч таких мертвых звезд и это самые плотные объекты, когда-либо замеченные учеными. Так, 4U 1820-30 имеет диаметр всего 12 км, но массу в 1,4 раза больше массы Солнца. Она расположена в 26 000 световых лет от Земли. Ее звезда-компаньон - белая звезда, которая совершает оборот вокруг нейтронной звезды каждые 11 минут.

Астрономы смогли определить скорость вращения нейтронной звезды 4U 1820-30 благодаря термоядерным рентгеновским вспышкам. Они происходят, когда нейтронная звезда оттягивает достаточно материала от белой звезды своей мощной гравитацией. Как только этого материала накапливается достаточно, он вызывает сильный взрыв. Доцент Джером Шеневез пояснил:

"Во время этих вспышек нейтронная звезда становится в 100 000 раз ярче Солнца, выделяя огромное количество энергии".

Отмечается, что один из термоядерных рентгеновских всплесков, наблюдавшихся NICER, показал сигнатуру, известную как "термоядерные колебания всплесков", происходящую на частоте 716 Гц. Это позволило ученым, исследующим плотный звездный остаток, определить его невероятную скорость вращения.

Новости об изучении космоса

Астрономы наблюдали явление, как сверхмассивная черная дыра разорвала звезду и использовала звездную энергию, чтобы "убить" другую звезду.

Открытие, сделанное международной группой астрофизиков во главе с Королевским университетом в Белфасте, связало две космические тайны, которые годами озадачивали ученых.

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