Исследователи планируют испытать свой роботизированный подход на людях с симптомами COVID-19 / фото Reuters
Компания Boston Dynamics использовала собаку-робота Spot для помощи больным коронавирусом в США.
Об этом сообщает Boston Herald.
Используя четыре камеры, собаки-роботы могут измерять температуру кожи, частоту дыхания, частоту пульса и насыщение крови кислородом у здоровых пациентов.
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Поэтому сейчас исследователи планируют испытать свой роботизированный подход на людях с симптомами COVID-19 в отделении неотложной помощи больницы.
Роботы, которые управляются с помощью портативного устройства, также могут нести планшет, который позволяет врачам спрашивать пациентов об их симптомах, не находясь в одной комнате.
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