Используя четыре камеры, собаки-роботы могут измерять температуру кожи, частоту дыхания, частоту пульса и насыщение крови кислородом.

Компания Boston Dynamics использовала собаку-робота Spot для помощи больным коронавирусом в США.

Об этом сообщает Boston Herald.

Используя четыре камеры, собаки-роботы могут измерять температуру кожи, частоту дыхания, частоту пульса и насыщение крови кислородом у здоровых пациентов.

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Поэтому сейчас исследователи планируют испытать свой роботизированный подход на людях с симптомами COVID-19 в отделении неотложной помощи больницы.

Роботы, которые управляются с помощью портативного устройства, также могут нести планшет, который позволяет врачам спрашивать пациентов об их симптомах, не находясь в одной комнате.

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Автор: УНИАН