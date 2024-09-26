Он не представлял никакой угрозы во время своего пролета около Земли.

Серия снимков, сделанных NASA, показала, что большой астероид, который пролетал мимо Земли несколько дней назад, на самом деле состоял из двух космических камней, "слипшихся" в один объект, похожий на снеговика.

Камень размером со стадион, получивший название 2024 ON, пролетел мимо Земли на расстоянии около миллиона км, что примерно в 2,6 раза больше расстояния между Луной и Землей.

Замеченный только в июле Системой оповещения об астероидах, был действительно огромных размеров - около 300 м в поперечнике, что делает его на 99% больше любого другого околоземного объекта.

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Исследователи отметили, что космический камень в форме снеговика, вероятно, является типом астероида, называемого "контактным двойным" с двумя округлыми долями, разделенными "выраженной шейкой", в которой одна доля примерно на 50% больше другой.

Вероятно, он образовался, когда два космических камня так близко подошли друг к другу много веков назад, что их гравитационное притяжение связало их.

Хотя он был классифицирован как "потенциально опасный", на самом деле не представлял никакой угрозы во время своего недавнего пролета мимо Земли.

NASA использует термин "потенциально опасный" для любого астероида, который приближается к Земле на расстояние 7,5 млн км от орбиты вокруг Солнца.

Исследователи говорят, что он также не представляет никакой опасности для планеты в обозримом будущем.

Опасность астероидов

В настоящее время обнаружено около 25 тыс. крупных астероидов, которые могут, по крайней мере, стереть с лица земли целый город. Но последние оценки траекторий всех известных астероидов показывают, что ни один из них не представляет никакой угрозы для планеты в течение следующих 100 лет.

Однако также было несколько близких столкновений астероидов, обнаруженных всего за несколько дней и недель до их прогнозируемого пролета. Также были случаи, когда астероиды были обнаружены приближающимися к Земле всего за несколько часов до того, как они вошли в атмосферу планеты.

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