Hubble сфотографировал квазары, слияние которых приведет к образованию массивной черной дыры.

Ученые с помощью телескопа Hubble сфотографировали "танец" двух квазаров, слияние которых приведет к образованию массивной черной дыры.

Фото было опубликовано на сайте обсерватории Хаббла.

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На изображении показаны две пары квазаров, которые существовали 10 миллиардов лет назад и находятся в центре сливающихся галактик. Каждый из четырех квазаров находится в родительской галактике. Сами же галактики на фото не видны, потому что они слишком тусклые даже для Хаббла.

Квазары находятся в центре активных галактик и являются одними из самых ярких объектов, известных во Вселенной.

По данным ученых, квазары в каждой паре находятся всего на расстоянии около 10000 световых лет друг от друга. В конечном итоге каждая из этих пар сольется, что приведет к образованию массивной, но одинокой черной дыры.

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Автор: Екатерина Лиманская