Астероид обнаружили в прошлом году, но до сих пор не могут точно определить, какого он размера.

Человечеству потенциально угрожает астероид 2024 YR4, который с небольшой вероятностью может врезаться в Землю в 2032 году. У Китая и США есть шанс не допустить этого, пишет Interesting Engineering.

Этот астероид, диаметр которого оценивается от 40 до 90 метров, впервые был замечен в декабре 2024 года. Европейское космическое агентство даже включило его в астероиды высокого риска в своем списке наблюдения с вероятностью столкновения в 2032 году в 2,2%.

"Вероятность столкновения очень мала, а астероид достаточно мал, чтобы последствия любого потенциального столкновения были локального масштаба, но ситуация достаточно значительна, чтобы заслуживать внимания глобального планетарного защитного сообщества", - отметило агентство.

Видео дня

Сейчас самой большой проблемой для астрономов является точное определение его орбиты и размера. Эти факторы имеют решающее значение для понимания истинной угрозы, которую он представляет. Яркий маленький астероид может выглядеть так же, как большой, но темный астероид. Текущие оценки размера основаны на отраженном свете, что не очень надежно.

Этот опасный астероид станет объектом наблюдений космического телескопа Джеймса Уэбба. Астрономы будут использовать мощный телескоп, чтобы получить представление о размерах и орбите астероида.

Ранее Китай заявил, что "собирает команду планетарной защиты", которая в случае необходимости будет выполнять миссии по отклонению потенциально опасных астероидов. После открытия астероида 2024 YR4 Государственное управление науки, технологий и промышленности Китая объявило набор добровольцев на "пост планетарной обороны".

В прошлом году Китай обнародовал предварительный план своей первой миссии защиты от астероидов, которую ожидают запустить в 2030 году. Миссия предусматривает наблюдение за астероидом, приближающимся к Земле, а затем воздействие на него космическим кораблем, чтобы изменить его траекторию.

Это похоже на то, что пыталось сделать NASA во время своей миссии DART в 2022 году.

"Если этот астероид представляет значительную угрозу столкновения с Землёй, тогда NASA и Китай могут рассмотреть возможность отклонить его, врезав в него космические корабли, тем самым изменив его орбиту", - пишет Interesting Engineering.

Другие новости на тему космоса

Как писал УНИАН, телескоп "Евклид" зафиксировал редкое явление под названием кольцо Эйнштейна, которое наглядно показывает, как сильно искривляется пространство под влиянием гравитации галактики.

Также мы рассказывали, что мощный телескоп Джеймс Уэбб смог обнаружить пылевые зерна размером с бактерии, которые со временем объединятся в планеты.

Вас также могут заинтересовать новости: