Самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц будет работать круглосуточно в течение почти четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт.

Европейский центр ядерных исследований (CERN) во вторник, 5 июля, после трехлетнего перерыва вновь запускает Большой адронный коллайдер (LHC), являющийся самым мощным в мире ускорителем заряженных частиц.

Как пишет Deutsche Welle, LHC будет работать круглосуточно в течение почти четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт (ТэВ), обеспечивая большую точность и потенциал открытия, чем раньше.

В CERN объясняют, что в первую очередь ученые намерены исследовать с помощью коллайдера природу бозона Хиггса – фундаментальной частицы, обнаруженной в 2012 году, а также углубить свое понимание Вселенной, изучая природу барионной асимметрии (преобладание материи над антиматериею в видимой части Вселенной) и стабильность вакуума во Вселенной. Кроме того, планируется продолжить поиски распадов бозона Хиггса на частицы темной материи.

Напомним, Большой адронный коллайдер был построен в течение 1998-2008 годов на 100-метровой глубине под территориями Франции и Швейцарии и является кольцевым тоннелем длиной 27 километров. В нем расположен ускоритель заряженных элементарных частиц (протонов). При столкновении на скоростях, близких к скорости света, должны рождаться новые элементарные частицы.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые CERN открыли новую "экзотическую" элементарную частицу.