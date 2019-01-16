CERN построит новый в четыре раза больший коллайдер

Новая громадная система позволит ученым исследовать элементарные частицы, наблюдать за которыми до этого времени не удавалось.

Существующий Большой адронный коллайдер будет казаться мелким в сравнении с новым ускорителем частиц, который собирается построить CERN. Новая машина под названием «Будущий круговой коллайдер» (Future Circular Collider) нужен для исследований в области физики, которые будут проводиться во второй половине 21-го века.

Как пишет The Guardian, система стоит 20 миллиардов евро. Она будет разгонять и сталкивать между собой частицы в тоннеле, протяженностью 100 километров. Это в четыре раза больше, чем у Большого адронного коллайдера, который на сегодняшний день считается крупнейшим научным инструментом на планете.

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Предложение построения новой еще большей установки описано в отчете CERN о его концептуальной конструкции. Документ появился на фоне обсуждений физиков со всего мира относительно места построения нового передового коллайлдера. В это время Китай и Япония тоже размышляют над возможностью постройки подобных систем.

Согласно планам CERN, новый гигантский коллайдер будет строиться поэтапно. Сначала он будет предназначен для того, чтобы разгонять и сталкивать электроны и позитроны. Потом он будет сталкивать электроны с гораздо более тяжелыми ядрами атомов свинца.

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А в конце 50-х годов 21-го века в нем столкнутся протоны с энергией на уровне 100 тераэлектронвольт. Это в 10 раз больший заряд, чем содержался в частицах во время экспериментов в Большом адронном коллайдере.

Субатомные осколки после столкновений могут дать ученым шанс исследовать частицы Хиггса с беспрецедентной точностью, а также создать и обнаружить новые элементарные частицы, которые сейчас наблюдать не удается.