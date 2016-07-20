Космический телескоп Kepler подтвердил открытие четырех землеподобных экзопланет

Исследование опубликовано на сайте Аризонского университета (США), кратко о нем сообщает NASA, передает Лента.ру.

Находящиеся в зоне обитаемости экзопланеты вращаются вокруг красного карлика K2-72. Первая (K2-72c) один оборот вокруг звезды совершает за 15 земных суток, а ее поверхность на 10% теплее, чем у Земли.

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Вторая экзопланета (K2-72e) вращается вокруг светила с периодом 24 суток и на 6% холоднее Земли.

Диаметр небесных тел на 20-50% больше Земли. Кроме них, в системе K2-72 находятся еще две экзопланеты. Они расположены слишком близко к светилу, чтобы на них могла присутствовать жидкая вода. Красный карлик удален от Земли на расстоянии 181 светового года и находится в созвездии Водолея.

Всего ученые в ходе миссии K2 подтвердили открытие 104 экзопланет из 197 кандидатов.

Напомним, астрономы из Университета штата Пенсильвания (США) спрогнозировали наличие в системе альфы Центавра нескольких землеподобных экзопланет.