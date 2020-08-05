Астрономы показали фото "космической бабочки"

"Бабочку" засекли при помощи группы телескопов Very Large Telescope в Чили.

В созвездии Паруса на расстоянии около 3000 световых лет от нас астрономы обнаружили необычную космическую систему - планетарную туманность в форме бабочки.

Объект назвали NGC 2899, и это скопление газов привлекло внимание ученых своей необычной формой. А именно - сходством с "симметричной структурой, красивыми цветами и замысловатыми узорами бабочки", передает НВ.

"Бабочку" засекли представители Европейской Южной Обсерватории при помощи группы телескопов Very Large Telescope, которая расположена в Чили.

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Авторы открытия заявили, что это довольно редкая находка, поскольку только 10%-20% похожих туманностей имеют такую биполярную структуру. Как правило, такие объекты состоят из двух центральных звезд, которые отвечают за подобную симметрию.

Несмотря на свое название, туманность NGC 2899 не имеет отношения к планетам. Просто создателю этого термина казалось, что планетарные туманности напоминают планеты-газовые гиганты.

На самом же деле они появляются в конце жизни огромной звезды, когда ее топливо заканчивается, и внешние слои превращаются в огромную газовую оболочку.

Мертвая звезда - белый карлик - остается в самом центре этой туманности.

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

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