Астрономы установили график "перекусов" далекой черной дыры, наблюдая за тем, как она на протяжении многих лет поглощает звезду.

Астрономы преуспели в прогнозировании времени "приема пищи" колоссальной черной дыры, наблюдая, как она пожирает близлежащую звезду по кусочкам. Это ознаменовало шаг вперед в понимании неуловимого поведения этих космических пустот в плане питания.

Данные, лежащие в основе прогнозов, были переданы домой в 2018 году, когда автоматизированное наземное обследование зафиксировало всплеск яркости галактики примерно в 860 миллионах световых лет от Земли, пишет LiveScience.

Вспышка, которую можно сравнить с включением космического выключателя света, в миллиарды раз ярче нашего Солнца, указала на то, что звезда измельчается и поглощается сверхмассивной черной дырой, которая скрывается в центре далекой галактики и весит примерно в 50 миллионов раз больше нашего Солнца.

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Уничтоженный материал звезды нагревался по мере приближения к черной дыре, выбрасывая рентгеновские и ультрафиолетовые лучи, достаточно сильные, чтобы их могли уловить космические телескопы. Эти сигналы затихли чуть больше года спустя, намекая на то, что черная дыра полностью поглотила звезду. Однако сигналы, по-видимому, снова усилились два года спустя, показывая, что ядро ​​звезды фактически пережило первый проход, в то время как ее внешние оболочки были разрушены.

Основываясь на данных телескопа о звезде и ее орбите, астрономы использовали модель для прогнозирования предпоследнего "приема пищи" черной дырой до августа 2023 года. Результаты были подтверждены последующими наблюдениями, проведенными с помощью рентгеновского телескопа Chandra, который зафиксировал прогнозируемое падение ярких излучений, исходящих из системы.

Исследование этих результатов было опубликовано 14 августа в The Astrophysical Journal Letters.

"Изначально мы думали, что это заурядный случай, когда черная дыра полностью разрывает звезду на части. Вместо этого звезда, похоже, живет, чтобы умереть в другой день", - сказал Томас Виверс из Научного института космического телескопа в Балтиморе, который руководил наблюдениями 2023 года, в своем заявлении.

"Черная дыра, по сути, вытирала рот и отталкивалась от стола", - добавил в том же заявлении Дирадж Пашам, научный сотрудник Массачусетского технологического института, который руководил последним исследованием.

У злополучной звезды также была звезда-компаньон, которая была выброшена в космос со скоростью, сравнимой с 1000 километров в секунду, пояснила в заявлении соавтор исследования Мюриэль Гуоло из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

"Обреченная звезда была вынуждена радикально изменить компаньонов - из другой звезды в гигантскую черную дыру", - сказала Гуоло. "Ее звездный партнер сбежал, а она - нет".

Звезда, оставшаяся связанной с черной дырой, в конечном итоге была поглощена небольшими порциями за раз, что отличается от обычного "однократного" приема пищи черной дырой. Таким образом, исследователи полагают, что это предлагает новый способ исследования физики поведения черной дыры.

"Мы ожидаем, что эта модель станет важным инструментом для ученых в идентификации этих открытий", - сказал соавтор исследования Эрик Кофлин, профессор физики в Сиракузском университете в Нью-Йорке, в университетском пресс-релизе.

На основе последних данных, собранных Chandra и Swift, исследователи предсказывают, что измельченная звезда приближается к черной дыре на максимально близкое расстояние каждые 3,5 года. Ее орбита указывает на то, что третья трапеза черной дыры - то есть, если от звезды что-то осталось - начнется между маем и августом следующего года. Если этот пир действительно произойдет, он продлится почти два года, сказал Кофлин.

"Это, вероятно, будет скорее закуской, чем полноценной трапезой, потому что вторая трапеза была меньше первой, и звезда постепенно исчезает", - добавили ученые.

Изучение черных дыр

Астрономы обнаружили редкую черную дыру и она скрывается прямо в центре галактики Млечный Путь.

Звездное скопление IRS 13 долгое время было загадкой для астрономов. Расположенное всего в десятой части светового года от центра Млечного Пути, где находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. Близость скопления к мощному гравитационному притяжению огромной черной дыры означает, что у него не должно быть особой структуры.

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