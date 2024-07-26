Эта черная дыра средней массы скрывается рядом со сверхмассивной черной дырой нашей галактики.

Астрономы обнаружили редкую черную дыру и она скрывается прямо в центре галактики Млечный Путь.

Звездное скопление IRS 13 долгое время было загадкой для астрономов. Расположенное всего в десятой части светового года от центра Млечного Пути, где находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. Близость скопления к мощному гравитационному притяжению огромной черной дыры означает, что у него не должно быть особой структуры, пишет Livescience.

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Но после исследования ученые обнаружили, что горячие, массивные звезды движутся упорядоченно. Их объяснение заключается в том, что звезды закреплены неуловимой черной дырой, которая взаимодействует со Стрельцом A*.

"Это захватывающее звездное скопление продолжает удивлять научное сообщество с тех пор, как оно было обнаружено около 20 лет назад. Сначала считалось, что это необычно тяжелая звезда. Однако с данными высокого разрешения мы теперь можем подтвердить, что имеем дел с черной дырой средней массы в центре", - прокомментировал ведущий автор Флориан Пайскер, астроном из Кельнского университета в Германии.

Исследования структуры IRS 13 указывали на, казалось бы, незанятое пространство в центре скопления, но когда исследователи заглянули в это пространство, они обнаружили рентгеновские лучи, исходящие из кольца ионизированного газа — явное доказательство аккреционного диска черной дыры. Расчеты орбит показали, что масса в 30 тыс. раз больше массы Солнца, вероятно, занимает эту область: промежуточная черная дыра.

Что такое черная дыра

Черные дыры рождаются в результате коллапса гигантских звезд и растут, поглощая газ, пыль, звезды и другие черные дыры. В настоящее время известные черные дыры, как правило, делятся на две основные категории: черные дыры звездной массы, которые варьируются от нескольких до нескольких десятков масс Солнца, и сверхмассивные черные дыры, космические монстры, которые могут быть от нескольких миллионов до 50 миллиардов раз массивнее Солнца.

Черные дыры средней массы, которые, теоретически, варьируются от 100 до 100 тыс. масс Солнца, являются самыми неуловимыми черными дырами во Вселенной. Хотя ученые обнаружили доказательства существования нескольких кандидатов, существование черных дыр средней массы окончательно не доказано.

Это представляет собой загадку для астрономов. Если черные дыры вырастают от звездных до сверхмассивных размеров, поглощая в себя все в бесконечном безумии, то отсутствие подтвержденных наблюдений черных дыр в их подростковых фазах указывает на еще большую дыру в нашем понимании космических монстров.

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