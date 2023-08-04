Со временем она превратится в голый камень.

Астрономы обнаружили карликовую звезду, которая регулярно срывает атмосферу со своей орбитальной экзопланеты. Ее хищническое поведение объясняется возрастом космического светила.

Как говорится в исследовании в журнале The Astronomical Journal, эта звезда расположена всего в 32 световых годах от Земли, а ее возраст составляет 23 миллиона лет. По космическим меркам, это фактически младенец.

Вокруг этой звезды вращается экзопланета Au Mic b, размеры которой немного превышают размеры Нептуна. Она имеет 20,12 массы Земли и 4,19 радиуса Земли. Орбита несчастной планеты длится всего 8,5 дня из-за очень близкого расстояния до звезды.

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Астрономы объясняют, что молодые звезды гораздо более активны, чем старые. Звезда рядом с AU Mic b выпускает почти постоянный "поток ярости" и создает по шесть вспышек в день. Из-за этого экзопланета страдает от звездных ветров и интенсивного рентгеновского излучения. Со временем Au Mic b превратится в голый камень.

"Это откровенно странное наблюдение является своего рода стресс-тестом для моделирования и физики планетарной эволюции. Это наблюдение очень интересно, потому что у нас есть возможность исследовать взаимодействие между звездой и планетой, которая действительно является самой экстремальной", — сказал ведущий автор исследования астроном Кейли Рокклифф из Дартмутского колледжа.

У планет большего размера больше шансов выжить в таких суровых условиях из-за достаточной гравитации для сохранения плотности атмосферы. Ученые хотят провести исследование и узнать, какими именно параметрами должна обладать планета, чтобы выдержать натиск молодого красного карлика.

Также астрономы наблюдают за погодными условиями на Au Mic b. Вероятно, во время вспышек на планете одновременно включаются все механизмы разрушения атмосферы, что создает прекрасные условия для изучения.

Последние открытия астрономов

Недавно ученые впервые в истории обнаружили звезду с неоднородной поверхностью, которая будто разделена на две части.

Также они нашли экзопланета WASP-193B на расстоянии 1232 световых лет от нас, что является одним из самых странных на сегодняшний день.

Кроме того, в нашей галактике обнаружен объект, излучающий странные радиосигналы.

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