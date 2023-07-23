Было найдено очень мало других миров с сопоставимой плотностью, но они дают некоторые подсказки относительно того, как могут существовать такие "пушистые" миры.

Экзопланета WASP-193b, обнаруженная на расстоянии 1232 световых лет от нас (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН), является одной из самых странных на сегодняшний день.

Хотя эта планета почти на 50 процентов больше нашего Юпитера, она настолько легкая и пушистая, что ее общая плотность сравнима с плотностью сахарной ваты. Это всего лишь чуть больше 1 процента плотности Земли, пишет Science Alert.

По словам международной группы ученых под руководством астронома Халида Баркауи из Льежского университета в Бельгии, такие экзопланеты, как WASP-193b, встречаются редко, и они могут помочь нам лучше понять эволюцию планет.

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По словам исследователей, экзопланеты (планеты, находящаяся за пределами Солнечной системы, - УНИАН), подобные WASP-193b, дают представление о том, как формируются и развиваются планетарные системы.

Газовые гиганты вблизи своих звезд - отличный инструмент для этого, потому что наше понимание формирования планет означает, что они должны были сформироваться где-то еще и мигрировать внутрь. Кроме того, излучение звезды означает, что многие из этих миров сжимаются.

WASP-193b - экзопланета, вращающаяся вокруг солнцеподобной звезды WASP-193. Эта звезда примерно в 1,1 раза больше по массе и в 1,2 раза больше по радиусу Солнца, а по температуре и возрасту очень близка к Солнцу. Но WASP-193b вращается вокруг своей звезды гораздо ближе, чем любая из планет Солнечной системы: она совершает один оборот каждые 6,25 дней.

Изучение того, как меняется свет звезды, когда экзопланета вращается вокруг нее, позволило Баркауи и его коллегам вычислить радиус и массу планеты. Ее радиус примерно в 1,46 раза превышает радиус Юпитера. Но ее масса невероятно мала по сравнению с ним: всего в 0,139 раза больше, чем у Юпитера.

Исходя из этих свойств, исследователи высчитали плотность найденной экзопланеты: 0,059 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, Земля имеет плотность 5,51 грамм на кубический сантиметр. Плотность Юпитера составляет 1,33 грамма на кубический сантиметр, что вполне логично - на нем много облаков. Сахарная вата имеет плотность 0,05 г на кубический сантиметр.

Было найдено очень мало других миров с сопоставимой плотностью, но они дают некоторые подсказки относительно того, как могут существовать такие "пушистые" миры. Непосредственная близость к звезде может нагревать атмосферу, раздувать ее, особенно если эта атмосфера состоит преимущественно из водорода и гелия.

Но такой мир будет выглядеть как WASP-193b лишь несколько десятков миллионов лет или около того, пока звезда моложе и горячее; кроме того, тепло и ветер от звезды могут довольно быстро уничтожить такую разреженную атмосферу.

Таким образом, это создает некоторые проблемы. Возраст звезды оценивается в 6 миллиардов лет; и хотя может существовать какой-то механизм внутреннего нагревания атмосферы WASP-193b, наблюдаемые свойства экзопланеты невозможно воссоздать с помощью сложных моделей эволюции планет.

Хорошая новость заключается в том, что WASP-193b представляет собой отличного кандидата для последующих исследований, чтобы выяснить, из чего состоит его атмосфера. Это одна из задач, для которой был разработан космический телескоп Джеймса Вебба. По словам ученых, всего одно транзитное наблюдение может дать понимание, объясняющее, как во Вселенной может существовать такой странный, пушистый, старый мир.

Другие исследования космоса

Как сообщал УНИАН, ранее астрономы с помощью телескопа CHEOPS смогли подтвердить, что юпитер системы WASP-189b может считаться одной из самых горячих известных на сегодня экзопланет. При этом его родительская звезда вращается так быстро, что на экваторе она холоднее, чем на полюсах.

Система WASP-189 находится в 326 световых годах от Солнца и состоит из яркой звезды спектрального класса А, диаметр которой в 2,4 раза больше солнечного. WASP-189b обладает массой примерно двух масс Юпитера, находится примерно в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, совершая один оборот вокруг нее за 2,7 дня.

Также, астрономы заглянули в атмосферу одной из самых экстремальных экзопланет WASP-189B и выяснили, что она имеет разные слои со своими характеристиками и химическим составом. Атмосфера WASP-189b содержит облака газообразного железа, титана, хрома, магния, ванадия и марганца.

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