Астрономы NASA обнаружили нейтронную звезду, которой лишь 240 лет

По космическим меркам, эта звезда с мощным магнитным полем все еще "младенец".

Астрономы несколько по-другому оценивают время, поскольку обычно им приходится иметь дело с событиями, которые произошли миллионы или миллиарды лет назад, или с объектами, которые существуют так же долго.

Именно поэтому открытую нейтронную звезду под названием Swift J1818.0-1607 называют "новорожденной". Хотя ее жизнь началась лишь 240 лет назад. Об этом сообщает NASA. Обсерватория Neil Gehrels Swift Observatory, которая принадлежит американскому космическому агентству, обнаружила после массивной вспышки рентгеновского излучения на ней.

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Дальнейшие исследования, проведенные обсерваторией XMM-Newton Европейского космического агентства и телескопом NASA под названием NuSTAR, смогли определить большинство физических характеристик нейтронной звезды включительно с ее возрастом. В агентстве объясняют, что объекты такого типа - это чрезвычайно плотные сгустки плотного материала, которые остаются после того, как массивные звезды становятся сверхновыми и взрываются. На самом деле после черных дыр протонные звезды - самые плотные объекты во Вселенной. Чайная ложка материи с их поверхности весила бы 4 миллиарда тонн на Земле.

На Swift J1818.0-1607 масса, вдвое больше чем у Солнца, вмещяется в триллион раз меньше пространство. В NASA объясняют, что магнитное поле новорожденной протонной звезды в тысячу раз мощнее, чем у обычно у объектов ее вида. Поэтому Swift J1818.0-1607 относят к особому классу звезд, которых называют магнетарами.

Это один из самых мощных магнитных объектов во Вселенной и самый молодой из тех, которые удавалось обнаружить. Если ученые NASA установили возраст правильно, тогда свет от взрыва, в результате которого Swift J1818.0-1607 была сформирована, достиг Земли примерно тогда, когда "Джордж Вашингтон стал первым президентом США".

"Этот объект показывает нам самые ранние времена жизни магнетаров. Фактически мы наблюдаем за ним чуть ли не сразу после формирования", - сказал исследователь из Института космических наук Барселоны Ненда Рэа.

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Ученые обнаружили в космосе более 3 тысяч нейтронных звезд. Но из них лишь 31 включительно с новой находкой оказались магнетарами. Поскольку физические свойства такого типа звезд невозможно повторить в лабораториях, они фактически служат испытательными площадками для физических теорий человечества.

Swift J1818.0-1607 расположена в созвездии Стрельца. От Земли до нее относительно недалеко - всего 16 тысяч световых лет. В NASA объясняют, что поскольку свет преодолевает путь от нейтронной звезды до нашей планеты 16 тысяч лет, то ученые видят ее такой, какой она была после 240 лет своего существования.

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