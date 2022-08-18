Впервые о существовании этого животного ученые узнали в 2017 году и выдвинули предположение, что останки мешкообразного морского существа - представляют собой самого древнего предка человека.

Ученые раскрыли загадку эволюции древнего животного, существовавшего 500 млн лет назад.

Долгое время эксперты не могли понять, почему у этого крошечного беспозвоночного под названием Saccorhytus coronarius есть рот, но нет ануса, сообщает Би-би-си.

Впервые о существовании этого животного ученые узнали в 2017 году. Тогда выдвигались предположения, что останки мешкообразного морского существа - представляют собой самого древнего предка человека. В то время Saccorhytus coronarius был предварительно отнесен к группе вторичноротых - примитивных предков позвоночных (к которым относится и человек).

Однако в новом исследовании сказано, что животное нужно включать в совсем другую группу. Его авторы - ученые из Китая и Великобритании - провели очень подробное исследование окаменелости при помощи рентгена и установили его принадлежность к линяющим (Ecdysozoa), то есть предкам современных пауков и насекомых.

Одним из факторов, мешавших ученым точно установить принадлежность Saccorhytus coronarius, было именно отсутствие у них ануса. "Это немного нас смущало - у большинства вторичноротых анус есть, так почему же он отсутствовал у этого вида?" - сказала ученая Эмили Карлайл, изучавшая этих животных.

По ее словам, одно из возможных объяснений состоит в том, что у предков всей этой группы анус отсутствовал, поскольку они в нем не нуждались. "Возможно, они его потеряли во время эволюции. Наверное им он просто не был нужен, потому что они просто сидели на месте - и одно отверстие решало все задачи".

Но главная причина, по которой ученые решили поменять место Saccorhytus coronarius в мире животных - функция крошечных отверстий, расположенных вокруг рта этого существа. Ранее считалось, что здесь располагались жабры, являющиеся признаком вторичноротых.

Однако после того, как окаменелость этого существа размером около одного миллиметра была подвергнута тщательному анализу при помощи рентгеновских лучей, стало понятно, что в отверстиях когда-то находились шипы, которые позже отломались.

Ученые, изучающие эти окаменелости, пытаются установить их место на древе жизни. Оно вполне напоминает семейное древо и позволяет составить представление о том, откуда взялись те или иные животные и как они развивались.

"Saccorhytus coronarius жили в океане, в осадочном слое, и эти шипы помогали им оставаться на месте", - объяснила Карлайл, работающая в Университете Бристоля. - Мы думаем, что они просто оставались без движения в очень странной среде с большим количеством животных, некоторые из которых были похожи на современных существ, а некоторые выглядели как что-то совсем чужое".

Тем временем ученые продолжают изучать камни, содержащие окаменелости Кембрийского периода, к которому относится и Saccorhytus coronarius.

"Нам еще предстоит очень многое узнать о его среде обитания, - сказала Карлайл. - Чем больше я изучаю палеонтологию, тем больше понимаю, насколько многого мы не понимаем. Если говорить об этом существе и о мире, в котором оно жило, то мы пока только начали эти исследования".

Как сообщал УНИАН, 5 августа стало известно, что ученые вырастили "синтетические эмбрионы" из клеток мышей без использования спермы, яйцеклеток и матки.

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