Раскопки в Закарпатье обнаружили археологические артефакты, которым почти полтора миллиона лет.

Археологические находки свидетельствуют, что первые люди на европейском континенте поселились на территории, которая сегодня принадлежит Украине. Об этом говорится в исследовательском отчете, опубликованном на страницах авторитетного научного издания Nature.

Отмечается, что еще в 1970-годах вблизи поселка Королево на Закарпатье археологи обнаружили стоянку первобытного человека. Найденные здесь каменные орудия изучались несколькими исследовательскими группами. Хотя научная важность стоянки возле Королево была признана уже давно, главным вопросом была датировка самых низких, то есть самых ранних слоев с артефактами.

В новом исследовании ученые использовали два метода датировки захоронения с помощью космогенных нуклидов и пришли к выводу, что возраст этих находок составляет ориентировочно 1,42 миллиона лет.

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Таким образом, стоянка первобытных людей возле Королево является древнейшей в Европе. По крайней мере среди тех стоянок, которые удалось надежно датировать. Также закарпатская стоянка гоминидов дополняет пространственный и временной разрыв в знаниях ученых - между появлением первых людей на Кавказе примерно 1,85-1,78 миллиона лет назад и появлением людей в юго-западной Европе примерно 1,2-1,1 миллиона лет назад.

"Наши выводы подтверждают гипотезу о том, что Европа была колонизирована с востока, а наш анализ пригодности среды обитания показывает, что ранние гоминины использовали теплые межледниковые периоды, чтобы расселиться в более высоких широтах и относительно континентальных местах, таких как Королево, задолго до среднеплейстоценового перехода", - говорится в публикации.

Другие новости об археологических открытиях

Как писал УНИАН, в Испании археологи нашли причудливую 2000-летнюю бронзовую руку, которая покрыта загадочными надписями. Ученые предполагают, что надпись связана с древними палеоиспанскими языками и, возможно, была частью языка, который превратился в баскский в современной Испании.

Также мы рассказывали, что археологи в Лондоне сделали "исключительно важное" открытие - нашли целое погребальное ложе из дерева римских времен. Это первая подобная находка на территории Великобритании и эксперты уже назвали ее "беспрецедентной".

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