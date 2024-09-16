Отмечается, что страх перед вампирами уходит корнями дальше, чем считалось ранее.

В Польше обнаружили датируемые XIII веком останки обезглавленного ребенка, придавленные тяжелыми блоками, сообщает Interesting Engineering со ссылкой на Archeology Mag.

"Дикое открытие заставляет задуматься об увлекательной практике в средневековой Польше, а также о происхождении любимого и ужасающего мифа о вампирах", - говорится в публикации.

Отмечается, что, вероятно, мальчик был болен туберкулезом, ведь именно "болезни плели фантастические истории в умах людей Средневековья".

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При этом указывается, что таким образом ученые обнаружили сверхъестественные верования в основании дворца епископа христианской униатской церкви в Хелме, значимого религиозного и исторического объекта в Средние века.

"Захоронение явно демонстрирует признаки антивампирских практик, которые были направлены на то, чтобы не дать мертвым воскреснуть", - заявил ведущий археолог раскопок, доктор Станислав Голуб.

В Польше было обнаружено много вампирских захоронений, включая останки женщины с косой поперек горла и замком на пальце ноги.

"Миф о вампире приобрел широкую известность, когда в 17 веке в Хорватии мужчина "вернулся из мертвых", и его пришлось убить. Но как доказывают эти могилы из Средневековья, миф был жив и здоров и ужасал Польшу задолго до того, как перо впервые коснулось бумаги", - отмечается в статье.

Все это подтверждает, что страх перед вампирами уходит корнями дальше, чем считалось ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что в заброшенной крепости Монголии нашли тысячелетние останки богатой женщины.

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