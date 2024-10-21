Теперь эта бутылка помогает ученым разгадать тайны погребальных обрядах римского общества.

Археологи обнаружили самую древнюю в мире бутылку вина, содержащую кремированные кости мужчины. Жидкость внутри бутылки была вином, подтвердили тесты.

Стеклянная бутылка, взрастом 2000 лет, была обнаружена в гробнице пять лет назад в историческом городе Кармона, Андалусия. Это вино, датируемое четвертым веком, является одним из самых старых когда-либо найденных. Содержимое бутылки отражает гендерное разделение в погребальных обрядах римского общества, сообщает Mirror.

Муниципальный археолог Кармоны Хуан Мануэль Роман сказал: "Сначала мы были очень удивлены, что в одной из бутылок сохранилась жидкость".

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Однако сюрпризы на этом не закончились, и вместе с золотым кольцом в вине также находились кремированные кости мужчины. Это дало больше информации о погребальных ритуалах римского периода в Испании. Исследователи считают, что "не совпадение", что останки принадлежат мужчине, поскольку древние римляне запрещали женщинам пить вино, считая его "мужским напитком".

В другой бутылке из гробницы были останки женщины, но никаких следов вина. Вместо этого в ней находились три янтарных драгоценности, флакон духов с запахом пачули и остатки шелковой ткани. Эти артефакты положили в гробницу в соответствии с римскими верованиями о том, что понадобится покойному для путешествия в загробную жизнь. Они верили, что предметы, взятые с собой, могут быть использованы после смерти.

Римские похороны состояли из пяти этапов, но подробных описаний ритуала нет. Пять этапов состояли из процессии, кремации и захоронения, панегирика, пира и поминовения. Римляне считали очень важным проводить надлежащие церемонии и захоронения, чтобы злой дух не появился из подземного мира.

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