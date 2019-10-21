Ученые, вероятно, нашли легендарный город Эльдорадо

Затерянный город обнаружили в труднодоступной части гор в Колумбии.

Исследователи открыли до этого неизвестный затерянный город в изолированном горном массиве Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, который простирается вдоль карибского побережья Колумбии. Именно здесь родились легенды о золотом городе Эльдорадо. Поэтому вполне вероятно, что именно его сейчас и удалось найти.

Как пишет Newsweek, выявленный город предположительно был основан примерно в 800 году нашей эры и был заброшен во времена испанского завоевания. Руины лежат на верхушке крутого горного хребта на высоте 1500 метров, спрятанные в густых лесных чащах.

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Исследователь National Geographic Альберт Лин и археолог Сантьяго Гиральдо, исследовавшие регион в течение 20 лет, обнаружили древний город с помощью технологии под названием LIDAR, которая позволяет "видеть" сквозь заросли. Специальное устройство разместили на борту самолета, чтобы "обстрелять" местность лазерными импульсами с частотой в несколько тысяч раз в секунду. Это позволяет создать детальную 3D-карту, которая раскрывает топографию местности и любые рукотворные артефакты на ней. Все это не видно невооруженным глазом.

Исследователи говорят, что обнаруженное древнее поселение, вероятно, было построено таинственной цивилизацией Тайрона, которая некогда владела территориями в горах Сьерра-Невада и частью карибского побережья. Об этом народе мало что известно. Но их существование задокументировано в записях испанских завоевателей, чья жажда золота привела к появлению легенды об Эльдорадо.

Когда испанцы прибыли к карибскому побережью современной Колумбии в начале 16-го века и встретились с людьми Тайрона, они были поражены золотыми орнаментами, которые носили туземцы. Со временем появилась легенда о том, что существовал целый горный город, покрытый золотом. Впрочем, испанцам так и не удалось найти Эльдорадо. Современные же технологии проливают больше света на историю Тайрона в горной части Колумбии.

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"Это тот случай, когда не ждешь, что откроешь утерянный город. Но потом все складывается так, что это становится действительно возможно", - сказал Лин Newsweek.

"Мы в части Колумбии, где высота резко меняется. Сначала все начинается с уровня моря, а через несколько миль уже стоит возвышенность величиной с Эверест. Двигаясь по этой долине, вы все больше погружаетесь в мир народа, известного нам как Тайрона", - пояснил исследователь.

Археологи десятилетиями исследовали местность, чтобы выяснить больше о цивилизации, которая существовала более 500 лет назад. На самом деле новое поселение было обнаружено недалеко от археологического парка "Затерянный город". Ученые считают, что это древнее поселение было построено примерно в 600 году нашей эры.