Здание 4-го века является свидетельством раннего христианства в Армении.

Одна из старейших церквей мира, которой около 2000 тыс. лет, была обнаружена археологами в Армении. Остатки церкви обнаружили в Артаксате. Они считаются сенсационным свидетельством раннего христианства в стране.

Как сообщила совместная группа археологов из Мюнстерского университета и Армянской академии наук, находка представляет собой восьмиугольное здание с крестообразными пристройками. Команда раскопала части ранее неизвестной церкви и изучила ее с помощью геофизических методов, передает Interesting Engineering.

Профессор Ахим Лихтенбергер из Университета Мюнстера заявил, что здание 4-го века является самой старой церковью в стране и сенсационным свидетельством раннего христианства в Армении.

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Типологически находка соответствует ранним христианским мемориальным постройкам. В крестообразных пристройках исследователи обнаружили остатки деревянных платформ, которые были датированы радиоуглеродным методом серединой 4-го века нашей эры.

Археологи утверждают, что восьмиугольное здание диаметром около 30 м имело простой пол из раствора и терракотовую плитку. Находки мрамора указывают на то, что оно было щедро украшено этим материалом, привезенным из других мест, вероятно, из Средиземноморья.

Остатки деревянных платформ, найденные вместе с глиной, помогли исследователям подтвердить древнее происхождение здания с помощью радиоуглеродного датирования.

Другие находки археологов

Археологи обнаружили под Сокровищницей в Петре человеческие останки и керамический сосуд, который был похож на "Святой Грааль", изображенный в "Индиане Джонсе".

Археологи уже давно пытались разгадать для чего использовалось это сооружение, и некоторые предполагали, что это был мавзолей важного правителя той эпохи

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