В Днепропетровской области раскопали захоронения древних цивилизаций

Археологи нашли 52 захоронения.

Во время раскопок в Широковском районе Днепропетровской области археологи в десяти курганах обнаружили захоронения энеолитического времени, эпохи бронзы, раннего железного века.

Об этом 6 марта сообщает Depo.

Отмечается, что среди всех 52 захоронений древнейшими оказались два, которые датируются второй половиной IV тыс. к н.е. и относятся к энеолита. Пять курганов были построены в эпоху ранней бронзы носителями ямной археологической культуры (первая половина III тыс. к н.е.).

Читайте такжеАрхеологи нашли вероятную гробницу легендарного основателя Рима

Впускными до этих курганов были погребения катакомбной культуры второй половины III тыс. до н.е., что составляют самую многочисленную группу захоронений.

Кроме этого археологи обнаружили захоронения бабинской (XVIII-XVI вв. к н.е.) и срубной культур (XV-XIII века. к н.е.). Захоронение эпохи раннего железного века принадлежат рядовым представителям скифского социума. Они были основными в двух курганах и впускными к насыпям предыдущего времени.

В одном из курганов нашли захоронение в каменном ящике. Между ребрами левой части грудного отдела скелета обнаружено крем'яне острие стрелы, которая, наверное, была причиной смерти погребенного.

Некоторых покойников сопровождал погребальный инвентарь - керамические сосуды, каменные топоры, изделия из кости, наконечники стрел. Большинство скелетов носят следы посыпки охрой.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Гиппос в Израиле археологи проводили раскопки древнего города и нашли 1500-летнюю мозаику, на которой изображена рассказ из Библии, когда Иисус Христос накормил 5 тысяч людей небольшим количеством пищи.