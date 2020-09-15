Процессор S5 в новых смарт-часах будет в два раза производительнее чипа в Apple Watch Series 3.

Компания Apple представила смарт-часы Apple Watch SE, в которых используется процессор S5.

Новые часы были показаны на презентации компании 15 сентября, передает Iguides.

Отмечается, что процессор S5 будет в два раза производительнее чипа в Apple Watch Series 3.

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В Apple Watch SE нет постоянно работающего экрана, но доступен GPS, обнаружение падения пользователя и многие другие функции из флагманских моделей.

После выпуска Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE в продаже сохранится модель Apple Watch Series 3, а все остальные будут убраны из интернет-магазина компании. Предзаказ новинок стартует сегодня, продажи с 18 сентября.

Цена в США смарт-часы Apple Watch SE составит 279 долларов.

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Автор: УНИАН